Haaland ist jetzt Rekordtorschütze der norwegischen Nationalmannschaft. Bild: keystone

Haaland bricht uralten Rekord – und verkündet danach Baby-News

Erling Haaland erlebte beim Sieg der norwegischen Nationalmannschaft gegen Slowenien einen besonderen Abend. Zudem verkündete er Neuigkeiten.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Starstürmer Erling Haaland hat doppelten Grund zur Freude: Der 24-Jährige ist zu Norwegens Rekordtorschützen aufgestiegen und wird offenbar Vater. Der Ausnahmestürmer erzielte in seinem 36. Länderspiel beim 3:0 (1:0) der Norweger in der Nations League gegen Slowenien einen Doppelpack und zog mit nun 34 Treffern am bisherigen Rekordhalter Jörgen Juve (33) vorbei. Juve war seit 1934 Rekordtortschütze der Norweger und wurde nun nach 90 Jahren abgelöst.

Zudem hat er auf Instagram ein Bild geteilt, auf dem er sich den Spielball unter das Trikot gesteckt hat und an seinem Daumen nuckelt. Fussballprofis nutzen die Geste, um der Öffentlichkeit mitzuteilen, bald Vater zu werden. Der Finger wird dabei wie ein Schnuller im Mund verstanden. Unter dem Bild kommentierte er ein Baby-Emoji sowie das Wort «soon» (deutsch: «bald»). Ein weiteres klares Indiz dafür, dass Haaland sich wohl bald Vater nennen darf.

Beim ungefährdeten Erfolg in Oslo traf neben dem früheren BVB-Profi (7. Minute und 62.) auch der Ex-Leipziger Alexander Sörloth (52.). Haaland setzte damit zudem seinen beeindruckenden Lauf in dieser Saison fort: Für Manchester City hat er in der Premier League bislang in sieben Partien zehn Treffer erzielt.

In der Nations League führt Norwegen die Gruppe 3 in Liga B mit sieben Punkten an. Am Sonntag ist das Team um Haaland bei Ralf Rangnicks Österreichern in Linz gefordert. (abu/t-online.de)