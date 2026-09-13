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Gewinnt der FCZ mal wieder im Letzi? Aufsteiger Vaduz ist auswärts noch punktlos

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Vier Spiele hat der FC Zürich in dieser Saison bereits im Letzigrund absolviert. Von den drei Heimspielen gewann das Team von Trainer Marcel Koller einzig das erste, das Zürcher Derby, bei dem GC Heimrecht genoss, endete 2:2-Unentschieden. Nun empfängt der FCZ Aufsteiger Vaduz. Die Liechtensteiner sind auswärts in vier Partien noch ohne Punkt – eine der beiden Negativserien endet heute also.

Das Spiel kannst du hier ab 14 Uhr im Liveticker verfolgen. (nih)

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