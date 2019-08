5 Gründe, warum endlose Zugreisen besser sind als Fliegen (aber etwas ist ein Sch****)

Alles andere als pannenfrei ist unser watson-Reporter mit dem Zug nach Süditalien gefahren. Die Reise hat trotzdem bleibende Eindrücke hinterlassen.

Reisen statt fliegen: In meinen diesjährigen Sommerferien in Apulien (Süditalien) hat es sich ausgejettet. Stattdessen gebe ich mir die volle Zug-Dröhnung. Einerseits wegen der Klima-Diskussion, anderseits will ich auf einem Europa-Trip wieder mal mehr sehen als nur Flughafen-Terminals, den blauen Himmel und Städte aus der Vogelperspektive.

Der Preis ist dafür auf den ersten Blick hoch: Statt fünf Stunden mit dem Flugzeug (inklusive Anreise zum Flughafen), dauert der 1200 Kilometer lange …