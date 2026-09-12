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Lugano – YB live: Die Super League in Ticker und Stream

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Lugano mit Blitzstart – YB liegt im Spitzenkampf früh hinten

12.09.2026, 17:5012.09.2026, 19:05
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In der 8. Runde der Super League kommt es am Samstag zum Duell zweier Anwärter auf den Meistertitel. Lugano, das seine ersten sechs Spiele allesamt gewonnen hat, empfängt die Young Boys. Wie Lugano sind auch die Berner noch ungeschlagen. Sie haben allerdings bei einem Spiel mehr drei Punkte weniger als die Tessiner auf dem Konto.

Die Partie wird aufgrund behördlicher Auflagen des Kantons bereits um 19 Uhr statt wie ursprünglich geplant um 20.30 Uhr angepfiffen. Hier bist du im Liveticker und im Stream vom SRF dabei.

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