Wenn du dein Wischgerät auf Wish bestellt hast

Roel Paulissen fährt am Cape Epic 20 Kilometer auf der Felge durch Afrika – und gewinnt

Streit in der Jungen SVP – jetzt spricht Sarah Regez

«Ich will verreisen! Wo auf der Welt hat es euch am besten gefallen?»

44 geniale Aprilscherze, die deine Kollegen in den Wahnsinn treiben

Drei Tote bei Lawine in Zermatt – Suche eingestellt

Jetzt beginnt für Granit Xhaka und das makellose Leverkusen die Kür

13 Punkte beträgt Leverkusens Vorsprung in der Bundesliga, die Bayern haben schon zur Meisterschaft gratuliert, und auch in der Europa League und dem DFB-Pokal haben Granit Xhaka und Co. gute Chancen auf den Titel. Die nächsten Wochen könnten für das Team von Xabi Alonso zum Schaulaufen werden.

Langsam ist es für die Konkurrenz in der Bundesliga schon nicht mehr auszuhalten. Leverkusen scheint derzeit alles zu gelingen – und es macht ausserdem gefühlt alles richtig.