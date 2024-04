Zwei Assists von Nico Hischier (links) reichten den Devils nicht. Bild: www.imago-images.de

Einbruch im Schlussdrittel – Kommissar Hischier aufs Glatteis geführt

New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins 3:6

Nico Hischier (New Jersey): 2 Assists, 1 Schuss, TOI 19:15 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Tor, 4 Schüsse, TOI 20:15 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 2 Schüsse, TOI 17:52 Min.



Die New Jersey Devils haben im Kampf um einen Playoff-Platz wichtige Punkte liegen gelassen. Sie brachen im dritten Drittel gegen die Pittsburgh Penguins ein.

Das Spiel zwischen Devils und Penguins war nicht nur ein Duell von Tabellen-Nachbarn in der Eastern Conference. Durch einen Punkt getrennt belegten die Mannschaften die Ränge 12 und 11, fünf beziehungsweise sechs Punkte hinter den Washington Capitals auf Platz 8, der noch zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Mit den Gästen aus Pennsylvania empfingen die Devils einen ihrer Lieblingsgegner. Die letzten sieben Begegnungen hatte die Mannschaft um Captain Nico Hischier alle gewonnen.

Es sah auch diesmal lange gut aus für die Devils. Sie führten bis 13 Minuten vor Schluss 3:1. Timo Meier hatte kurz vor dem Ende des ersten Drittels in Überzahl zum 1:1 ausgeglichen, Hischier hatte zu den Vorbereitern gehört. Der Kanadier Curtis Lazar und Jesper Bratt sorgten im zweiten Abschnitt für die Zwei-Tore-Führung. Hischier stand auch am Ursprung des Treffers des Schweden.

Ondrej Palat wird zum Überflieger. Bild: keystone

Zwei der Grossen leiteten den Umschwung zugunsten der Penguins ein: Der Kanadier Sidney Crosby, er im Powerplay, und der Russe Jewgeni Malkin sorgten innert 67 Sekunden mit ihren ersten Toren an diesem Abend für den Ausgleich. Malkin traf auch noch zum 5:3, Crosby setzte mit einem Schuss ins verwaiste Gehäuse der Devils auch noch den Schlusspunkt.

Die Schweizer waren aufseiten der Devils wieder zu dritt am Werk. Jonas Siegenthaler kehrte nach gut drei Wochen Zwangspause und ausgeheilter Gehirnerschütterung zurück. Der Zürcher Verteidiger, der wegen eines Fussbruchs bereits von Anfang Januar bis Mitte Februar hatte aussetzen müssen, stand in den vorangegangenen neun Spielen nicht zur Verfügung.

In der Rangliste der Eastern Conference liegen die Devils nach wie vor sechs Punkte hinter den Washington Capitals, die trotz der 2:6-Pleite gegen die Buffalo Sabres weiterhin Platz 8 belegen. New Jersey bleiben in der Regular Season noch sieben Spiele, um das wieder in weitere Ferne gerückte Ziel Playoff-Teilnahme doch noch zu erreichen.

New York Islanders – Chicago Blackhawks 2:1

Philipp Kurashev (Chicago): 1 Assist, 1 Schuss, TOI 22:22 Min.

Zu den Konkurrenten der Devils im Wettstreit um einen Playoff-Platz gehören auch die New York Islanders. Die Mannschaft aus dem «Big Apple» rückte dank dem 2:1-Heimsieg gegen die Chicago Blackhawks mit Philipp Kurashev bis auf einen Punkt an die Capitals heran. Kurashev war Passgeber beim Führungstreffer des Kanadiers Jason Dickinson im ersten Drittel.

Nashville Predators – Boston Bruins 0:3



Roman Josi (Nashville): 3 Schüsse, TOI 26:05 Min.

Nashville unterlag in der heimischen Arena den Boston Bruins 0:3. Trotz der dritten Niederlage in Folge liegen die Predators in der Western Conference noch immer klar auf Playoff-Kurs.

Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks 6:3

Pius Suter (Vancouver): 1 Schuss, TOI 15:03 Min.

Die Canucks, die den Platz in der entscheidenden Phase der Meisterschaft bereits auf sicher haben, zogen beim Stanley-Cup-Sieger Vegas Golden Knights mit 3:6 den Kürzeren. (ram/sda)