Rat der Weisen

«Ich habe das Gefühl, nicht aus diesem Hamsterrad zu kommen...»

Frage von Gizmooo:

Ich bin nun seit vielen Jahren im selben Beruf und ich hatte vor Jahren mal ein Burnout. Seitdem habe ich immer wieder depressive Phasen, weil ich weiss, dass ich im falschen Beruf festhänge.

Zwischenzeitlich hatte ich eine Ausbildung abgeschlossen, die mit meinem aktuellen Beruf nichts zu tun hat. Das Ziel war, dass ich so den Berufszweig wechseln kann. Jetzt habe ich Ende Jahr das Diplom erhalten und weiss gerade nicht, wie weiter, weil ich auf dem neu erlernten Gebiet kaum praktische Erfahrungen sammeln konnte. Die Ausbildung hat mich sehr viel gekostet und ich würde gerne darauf arbeiten und mich selbständig machen. Jedoch bin ich verschuldet und bis ich was Eigenes aufbauen kann, muss ich noch in meinem gelernten Beruf ausharren, um die Schulden möglichst schnell tilgen zu können.

In letzter Zeit überkommen mich Zweifel und depressive Phasen. Ich habe einfach das Gefühl, nicht aus diesem Hamsterrad zu kommen.

Wie überstehe ich diese Zeit, ohne in ein längeres Tief zu fallen?

Ich hatte auch schon verschiedene Therapien in Anspruch genommen und auch diese befolgt ... Hobbys habe ich und Sport mache ich auch, das hilft. Aber trotzdem gibt es Tage, da würde ich am liebsten zu Hause bleiben ...

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.



– Die Dargebotene Hand: Tel 143,

– Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

– Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

