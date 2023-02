Spitzenkampf in der Super League: YB nach frühem Schocker jetzt deutlich in Führung

Genf siegt dank Bedia endlich mal wieder zu Hause – FCB beendet Durststrecke

Servette kehrt zumindest bis am Sonntag mit dem ersten Sieg seit Ende Oktober auf den 2. Platz der Super League zurück. Die Genfer schlagen die Grasshoppers dank Chris Bedia 2:1. Der FC Basel verschafft sich Luft: Er gewinnt in der 20. Runde der Super League daheim gegen den FC Sion und beendet eine seit Oktober anhaltenden Durststrecke.

Wegen Verletzungen konnte Chris Bedia am Samstagabend erst seinen sechsten Liga-Match in dieser Saison bestreiten. Seine Rückkehr nach langer Absenz könnte nun die Lösung für das Sturmproblem der Genfer sein. Zumindest deutet sein Formstand in diesem Jahr daraufhin. In den letzten drei Partien hat der 26-jährige Ivorer viermal getroffen.