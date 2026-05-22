Kyle Busch ist tot. Bild: keystone

NASCAR-Superstar Kyle Busch stirbt nach schwerer Krankheit

Zweimal krönte sich Kyle Busch zum NASCAR-Champion, zählte zu den besten Motorsportlern. Jetzt ist er nach einer plötzlichen, schweren Erkrankung gestorben.

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Trauer um Kyle Busch: Der zweimalige NASCAR-Champion ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Er war nur wenige Stunden zuvor mit einer schweren Erkrankung ins Spital gebracht worden und kündigte an, nicht an den fürs Wochenende geplanten Rennen in Charlotte teilzunehmen. Weitere Details zu seiner Erkrankung nannte seine Familie nicht. Berichten zufolge soll Busch sich mit Atemwegsproblemen herumgeschlagen haben.

Auf seiner Internetseite teilte der Motorsportverband mit: «Im Namen der Familie Busch, aller Mitarbeiter von Richard Childress Racing und der gesamten NASCAR-Gemeinschaft müssen wir mit grosser Trauer den plötzlichen und tragischen Tod von Kyle Busch bekanntgeben.»

«Unsere gesamte NASCAR-Familie ist zutiefst erschüttert»

Busch gewann in seiner Karriere mehr Rennen als jeder andere Fahrer in den drei nationalen NASCAR-Serien. Er hinterlässt seine Frau, zwei Kinder und seine Eltern.

Der Verband erklärte ausserdem: «Unsere gesamte NASCAR-Familie ist zutiefst erschüttert über den Verlust von Kyle Busch. Als zukünftiges Mitglied der Hall of Fame war Kyle ein aussergewöhnliches Talent, wie es nur einmal in einer Generation vorkommt.»

Weiter heisst es in der Mitteilung: «Er war kämpferisch, er war leidenschaftlich, er war unglaublich talentiert und ihm lagen der Sport und die Fans sehr am Herzen.» (abu/t-online.de)

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