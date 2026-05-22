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GC-Trainer Peter Zeidler wird während Interview von Aarau-Fan beleidigt

GC jubelt mit Trainer Peter Zeidler nach dem Ligaerhalt beim Super League/Challenge League Barrage Rueckspiel zwischen dem Grasshopper Club Zuerich und dem FC Aarau, am Donnerstag, 21. Mai 2026 in im ...
GC jubelt mit Trainer Peter Zeidler nach dem Ligaerhalt gegen den FC Aarau.Bild: keystone

GC-Trainer komplett ausser sich – Zeidler bricht wegen Beleidigung Interview ab

22.05.2026, 08:0122.05.2026, 08:12

Der Grasshopper Club Zürich bleibt dank einem knappen Sieg gegen den FC Aarau in der Super League. Dank Treffern von Lovro Zvonarek und El Bachir Ngom konnte GC die Barrage mit 2:1 für sich entscheiden. Aarau verpasst den Aufstieg und bleibt in der Challenge League.

Dass der Sieg bei GC für Freude sorgt, ist klar. Bei den Aarau-Fans hingegen sorgte die Niederlage für Frust. So wurde GC-Trainer Peter Zeidler nach dem Spiel während eines Interviews mit blue Sport schwer beleidigt.

Ein Aarau-Fan, sichtlich frustriert und enttäuscht über die Niederlage gegen GC, teilte gegen den deutschen Trainer aus. Bei Zeidler platzte der Kragen, als er hörte, wie er als «H***nsohn» bezeichnet wurde. Mitten im Interview brach er ab und lief direkt zum Zuschauer, um ihn zur Rede zu stellen.

Kurz darauf kehrte er für das Interview zurück und äusserte sich über den Vorfall: «Ich verstehe die Enttäuschung, sie hätten es natürlich auch verdient.» Weiter sprach er über die kommende Saison und die wichtige Rolle von Captain Amir Abrashi im Team. Das Interview beendete er mit einem Wunsch an die Fussball-Fans: «Ich will nur den Respekt von den Zuschauern die hier sind. Das müssen sie lernen, das stört mich sowas.» (car)

GC schlägt Aarau und bleibt in der Super League: «Wir waren mit einem Bein schon unten»
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