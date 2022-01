Achter Saisontreffer: Fiala bringt Minnesota mit schöner Finte auf Siegeskurs

Der Ostschweizer traf in der 8. Minute zum 1:0 für das Heimteam, das seinen dritten Sieg in Folge feierte. Fiala gelang damit im fünften Spiel in Serie mindestens ein Skorerpunkt.

Ab wann bedeutet eine Coronainfektion für Sportlerinnen und Sportler das Olympia-Aus? Gerade Goldhoffnungen wie die Schweizer Skistars, die derzeit wegen ihrer Erfolge von Interview zu Interview und von Siegerehrung zu Siegerehrung gereicht werden, sind von einer Last-Minute-Infektion besonders gefährdet.

Was passiert, wenn Skistar Marco Odermatt am 27. Januar positiv auf Corona getestet wird? Sind die olympischen Träume damit geplatzt oder besteht eine Chance, dass er acht Tage später in Chinas Bergen die Abfahrt bestreiten kann? Christophe Dubi, Olympiadirektor des IOC, hat vergangene Woche angedeutet, dass neuerdings eine gewisse Flexibilität in der Frage gilt, wie positive Fälle kurz vor dem Entzünden des olympischen Feuers gehandhabt werden.