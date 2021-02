Roman Josi gibt einen weiteren Assist – Nashville verliert dennoch deutlich

Sport-News

Federer plant Comeback Anfang März +++ Müller aus der NHL nach Schweden

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Mirco Müller setzt seine Karriere in Schweden fort. Nachdem er in der NHL keinen neuen Klub gefunden hat, schliesst sich der Winterthurer Verteidiger mit einem Vertrag bis Ende Saison Leksands IF an.

Müller war letzte Saison noch Teamkollege von Nico Hischier bei den New Jersey Devils. Seit 2014 bestritt der WM-Silbermedaillengewinner von 2017 für die San Jose Sharks und New Jersey 188 NHL-Spiele (5 Tore/23 Assists). (ram/sda)

Roger Federer plant seine Rückkehr am ATP-Turnier in Doha. Dies …