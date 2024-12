Abgasfreie Zukunft: Ab 2025 setzt Norwegen auf 100 Prozent Elektroautos. Bild: www.imago-images.de

In Norwegen sind Benzin-Autos død



Norwegen macht ernst: Ab 2025 sind Verbrennungsmotoren in den Autohäusern des Landes tabu – und niemanden stört es. Wie ist das möglich? Und was gilt in der Schweiz?

Markus Abrahamczyk / t-online

«In Norwegen werden keine Benziner und Dieselautos mehr verkauft – ganze zehn Jahre früher als in der EU. Mit Deutschland hat man dort nur Mitleid.» Die Zeit zeit.de

Ab 2025 ist Schluss: In Norwegen dürfen dann keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Diesel und Benziner verschwinden zwar nicht gleich von den Strassen. In den Neuwagen-Statistiken spielen sie aber längst keine Rolle mehr.



95 Prozent Elektroautos – kaum noch Verbrenner

Nur noch fünf Prozent der Neuwagen in Norwegen fahren mit Diesel oder Benzin. Die wenigen Ausnahmen sind meist Spezialfahrzeuge ohne elektrische Alternative. Der Rest? Elektroautos. Sie dominieren längst den Markt – und das hat gute Gründe.

E-Auto-Anteil in Norwegen, Dänemark und der Schweiz 95 % der Neuwagen in Norwegen (blau) sind E-Autos, in Dänemark (gelb) ist jedes zweite neue Auto ein E-Modell. Bei uns stagnieren sie bei 20 % Marktanteil. grafik: @electric_nick_

Gezielte Steuerpolitik treibt Elektro-Boom voran

Norwegens Erfolgsgeheimnis: eine kluge Steuerpolitik. Ab April 2025 werden Plug-in-Hybride um 3'850 Euro teurer, reine Verbrenner um 1'240 Euro. Gleichzeitig bleibt der Kauf von Elektroautos attraktiv. Bis zu einem Preis von 43'000 Euro fällt keine Mehrwertsteuer an – mindestens bis 2026.

Und der Strom für Elektroautos ist in Norwegen nur etwa halb so teuer wie in Deutschland, wo Elektroautos einen besonders schweren Stand haben. Das Ergebnis: Die Fahrzeuge sind sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb günstiger als Verbrenner.

Zum Vergleich: In der Schweiz sind E-Autos im Betrieb über die gesamte Laufzeit zwar ebenfalls meist günstiger als Benziner oder Diesel, in der Anschaffung aber noch teurer. Dies schreckt viele private Kunden ab, die oft keine Vollkostenrechnung machen, sondern nur auf das Preisschild beim Händler schauen. Zudem haben Mieter und Stockwerkeigentümer in der Schweiz, anders als in vielen anderen Ländern, kein «Recht auf Laden», also das Recht darauf, eine Ladestation installieren zu dürfen.

Trotzdem langer Abschied vom Verbrenner

Doch noch fährt in Norwegen längst nicht jeder elektrisch. Nur etwa jedes vierte Fahrzeug auf norwegischen Strassen ist ein Elektroauto. Das liegt aber nicht am fehlenden Wechselwillen der Norweger. Der einfache Grund: Gebrauchte Verbrenner sind oft mehr als zehn Jahre im Einsatz, bevor sie ersetzt werden.

Elektroauto © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Europa lässt sich Zeit

Ab 2035 sollen alle Neuwagen in der Schweiz und der gesamten EU CO₂-frei sein. Im Rahmen des «Fit for 55»-Pakets werden die Flottengrenzwerte für Pkw bis dahin auf null gesenkt. Verbrennungsmotoren sollen aber nicht ganz verschwinden. Sie bleiben erlaubt, wenn sie mit klimaneutralen Kraftstoffen wie E-Fuels betrieben werden. So ist es zumindest geplant.

Ziel dieser Massnahmen ist es, die Treibhausgasemissionen zu senken und eine klimafreundliche Mobilität voranzutreiben. Doch wegen der in einigen europäischen Ländern schleppenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wird inzwischen auf europäischer Ebene erwogen, das Verbot entweder zu verschieben oder ganz aufzugeben. Das würde jedoch jene Autohersteller benachteiligen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben und bereits viele E-Autos verkaufen.

Bereits ab 2025 gelten in der EU und der Schweiz schärfere CO₂-Ziele für die Autobranche. Wer sie nicht einhalten kann, muss happige Strafen zahlen. Für Autohändler heisst dies: Der Druck, mehr emissionsarme E-Autos zu verkaufen, wird ab Januar massiv steigen.

