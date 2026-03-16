Pius Suter verbucht einen Punkt, verliert mit den Blues aber das Spiel. Bild: keystone

Suter sammelt einen Assist – aber alle NHL-Schweizer im Einsatz verlieren

Die Nashville Predators beziehen bei den Edmonton Oilers die zweite Niederlage in Serie. Auch Philipp Kurashev und Pius Suter verlieren mit ihren Teams.

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Edmonton – Nashville 3:1

Roman Josi, 4 Schüsse, 1 Block, 28:54 TOI

Nashville mit dem Schweizer Captain Roman Josi musste sich in Edmonton mit 1:3 geschlagen geben. Der Deutsche Leon Draisaitl mit seinem 35. Saisontreffer und Connor McDavid mit seinen Assists Nummer 75, 76 und 77 sorgten für den Unterschied. Josi stand knapp 29 Minuten auf dem Eis und damit so lange wie kein anderer Feldspieler. Am Ende wies er eine Minus-1-Bilanz aus.

Nach der zweiten Niederlage in Serie beträgt der Rückstand der Predators auf den von Seattle belegten letzten Wild-Card-Platz im Westen vier Punkte.

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Ottawa – San Jose 7:4

Philipp Kurashev, 1 Schuss, 2 Checks, 13:00 TOI

Lediglich einen Punkt hinter den Kraken sind die San Jose Sharks klassiert. Das Team mit Philipp Kurashev bezog bei den Ottawa Senators eine 4:7-Niederlage, obwohl die Gäste kurz nach Spielhälfte noch mit 3:2 führten. Kurashev, der zuletzt überzählig fehlte, kam während 13 Minuten zum Einsatz.

Winnipeg – St.Louis 3:2

Nino Niederreiter (WPG) verletzt

Pius Suter (STL), 1 Assist, 3 Schüsse, 15:27 TOI

Auch Pius Suter ging in der Nacht auf Montag als Verlierer vom Eis. Mit den St. Louis Blues unterlag er in Winnipeg 2:3. Der 29-Jährige hatte seinen Stock beim Anschlusstreffer zum 1:2 im Spiel. Es war sein zwölfter Assist in der laufenden Saison.

Auch die Blues und die Jets, bei denen Nino Niederreiter weiterhin verletzt fehlte, tummeln sich in der Western Conference hinter den Playoff-Plätzen. Winnipeg muss in den verbleibenden 16 Partien fünf Punkte aufholen, St. Louis in einem Spiel weniger deren sieben. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL