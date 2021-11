Vorlagengeber Fiala (rechts) freut sich mit Torschütze Kiril Kaprizov über das Siegestor in der Verlängerung. Bild: keystone

Fiala punktet bei Wild-Sieg in Ottawa doppelt – Nashvilles Siegesserie geht weiter

Ottawa – Minnesota 4:5 n.V.

Kevin Fiala, 2 Assists, 3 Schüssen, 1 Hit, 22:11 TOI

Die Minnesota Wild haben in einem ereignisreichen Spiel die Ottawa Senators mit 5:4 nach Verlängerung bezwungen. Dabei konnte auch Kevin Fiala einmal mehr überzeugen. Der Schweizer lieferte zwei Vorlagen, darunter diejenige zum Game-Winner in der Verlängerung durch Kiril Kaprizov. Für Fiala waren es im neunten Spiel der Saison die Skorerpunkte Nummer vier und fünf.

Calgary – Nashville 2:3 n.V.

Roman Josi, 3 Schüsse, 1 Hit, 26:05 TOI

Ebenfalls über einen Overtime-Sieg in Kanada durfte sich Roman Josi mit seinen Predators freuen. Nashville setzte sich in Calgary knapp mit 3:2 durch, obwohl sie mit 22:40 deutlich weniger Schüsse aufs Tor abgaben. Den entscheidenden Treffer in der Verlängerung erzielte Matt Duchene, Josi blieb für einmal ohne Punkte. Damit feierte Nashville den vierten Sieg in Serie, nachdem man in den ersten fünf Spielen noch vier Pleiten kassiert hatte.

Montreal – Detroit 3:0

Pius Suter, 1 Schuss, 15:09 TOI

Für Pius Suter und Detroit gab es in Kanada hingegen eine diskussionslose Niederlage. Die Red Wings unterlagen Stanley-Cup-Finalist Montreal mit 0:3. Dabei hatten die Canadiens mit 41:22 Torschüssen das Spiel über weite Strecken im Griff. Suter tut sich im Dress von Detroit derweil weiter schwer, was das Punkten angeht – einmal mehr ging er leer aus, in zehn Spielen gelangen ihm bisher nur ein Tor und ein Assist.

Anaheim – New Jersey 4:0

Nico Hischier, 4 Schüsse, 16:38 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 2 Hits, 17:12 TOI



Auch die New Jersey Devils erlebten einen gebrauchten Abend. Das Team von Nico Hischier und Jonas Siegenthaler kassierte gegen die Anaheim Ducks eine deutliche 0:4-Niederlage. Hischier stand dabei bei zwei Gegentoren auf dem Eis, Siegenthaler bei keinem.

(dab)

Schweizer Skorerliste: