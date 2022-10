Bild: keystone

Hischier und Siegenthaler brillieren bei Devils-Kantersieg – Malgin trifft

New Jersey – Columbus 7:1

Nico Hischier, 1 Tor, 1 Assist, 18:56 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Tor, 3 Schüsse, 18:17 TOI



Nico Hischier führt neu die Skorerliste der in dieser Saison engagierten Schweizer NHL-Spieler an. Der 23-jährige Captain brachte am Sonntagabend seine New Jersey Devils zunächst als Passgeber und anschliessend mit dem Treffer zum 2:0 auf Siegkurs gegen die Columbus Blue Jackets, das Schlusslicht der Eastern Conference.

Die Partie, die New Jersey mit 53 zu 21 Torschüssen dominierte, endete 7:1. Dem Verteidiger Jonas Siegenthaler gelang mit einem Tor im Powerplay der erste Saisontreffer.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Chicago – Minnesota 3:4nP

Philipp Kurashev, 1 Assist, 1 Schuss, 18:36 TOI

Die Chicago Blackhawks mit Philipp Kurashev mischen in der Central Division auch nach der 3:4-Heimniederlage nach Penaltyschiessen gegen Minnesota weiter ganz vorne mit.

Minnesotas Goalie Marc-André Fleury gewann zum 62. Mal in der NHL ein Penaltyschiessen (NHL-Rekord). Kurashev gab den Assist zum zwischenzeitlichen 2:2 für Chicago durch Jonathan Toews.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Anaheim – Toronto 4:3nP

Denis Malgin, 1 Tor, 3 Schüsse, 8:54 TOI

Immerhin ein zweites Saisontor gelang Denis Malgin für Toronto bei der Niederlage in Anaheim. Die Anaheim Ducks lagen bis zur 48. Minute mit 1:3 zurück, ehe sie mit 4:3 nach Verlängerung zum ersten Mal nach sieben Niederlagen wieder gewannen.

Die Toronto Maple Leafs verloren zum vierten Mal in Serie und rutschten in der Atlantic Division auf den zweitletzten Platz ab. Beunruhigen lässt sich das Team von Denis Malgin indes nicht. Vor einem Jahr sei das Team noch schlechter in die Saison gestartet, ausserdem folgen jetzt nach einer Serie von Auswärtspartien wieder Heimspiele in Toronto.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Arizona – New York Rangers 2:3

Janis Moser, 1 Block, 24:14 TOI

Noch schlechter als Toronto startete Arizona in die Saison. Das Team von Verteidiger Janis Moser belegt nach der 2:3-Heimniederlage gegen die New York Rangers den letzten Platz in der Central Division. Moser erhielt bei den Coyotes einmal mehr am meisten Eiszeit, sammelte für einmal aber keine Skorerpunkte.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL