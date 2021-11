Bild: keystone

Klare Niederlage für Suters Detroit – Sharks verlieren ohne Meier ebenfalls

San Jose – St. Louis 3:5

Timo Meier ist im Covid-Protokoll

Die San Jose Sharks müssen gegen St.Louis ohne diverse Stammspieler antreten. Unter anderem befindet sich auch Timo Meier im Covid-Protkoll. So setzt es gegen die bislang starken Blues eine 3:5-Heimniederlage ab.

Boston – Detroit 5:1

Pius Suter, 1 geblockter Schuss, 16:12 TOI

Auswärts in Boston haben die Detroit Red Wings einen schweren Stand. Pius Suter und Co. verlieren gleich mit 5:1. Der Zürcher zeigt eine blasse Leistung, gewinnt aber immerhin viele seiner Bullys. Für Detroit ist es die vierte Niederlage in Folge. (abu)

