Werden die Olympischen Spiele also in absehbarer Zeit zum reinen TV-Spektakel? Sozusagen ausschliesslich fürs Fernsehen produziert wie eine Reality-Show?

Die Pandemie hat dazu geführt, dass die Sommerspiele in Tokyo und Winterspiele in Peking praktisch unter Ausschluss des Publikums über die Bühne gegangen sind. Ausschliesslich als TV-Spiele. Und siehe da: Es hat funktioniert.

Volunteer-Ausrüstungen statt Fans in Zielraum von Yanqing nach der Abfahrt – ein Bild, an das man sich gewöhnen muss?

Volunteer-Ausrüstungen statt Fans in Zielraum von Yanqing nach der Abfahrt – ein Bild, an das man sich gewöhnen muss? Bild: keystone

Also Olympische Spiele ohne Publikum? Die Eröffnungs- und Schlussfeier und ein paar Wettbewerbe in einem bereits bestehenden Fussball- oder Hockeystadion mit viel Publikum? Die Anlagen für die meisten anderen Sportarten nur noch mit Tribünen für ein paar Hundert Schaulustige, die Funktionäre, die wichtigsten VIPs und die Medienschaffenden? Ski alpin, Ski nordisch, Eisschnelllauf, Curling, Bob ohne Publikum? Die meisten Sommersportarten unter Ausschluss des Publikums? Eigentlich ungeheuerliche, elitäre Fragen und Gedanken.

Geplatzte Schweizer Medaillenträume und Colognas Dernière – das lief am Samstag in Peking

Die Spiele in Peking sind nach Tokio 2021 die zweiten ohne Publikum. Es hat in Tokyo funktioniert und es funktioniert in Peking. Verändert die Pandemie die Seele der Olympischen Spiele für immer?

In der «Arena» feiern sich Berset und Co. selbst – und bringen SP-Meyer so zur Weissglut

Separatisten ordnen Mobilmachung an – zwei Soldaten in der Ukraine getötet

Neuseelands zweiter Winter-Olympiasieger wird mit einem Haka geehrt

Neuseeland hat zum zweiten Mal in Peking und überhaupt in der Geschichte an Olympischen Winterspielen Gold gewonnen. Nachdem Zoi Sadowski-Synnott im Snowboard-Slopestyle ganz am Anfang der Spiele die Kiwi-Premiere feierte, doppelte Nico Porteous heute in der Ski-Halfpipe nach. Der Weltmeister und Olympia-Dritte von 2018 gewann vor den beiden US-Amerikanern David Wise und Alex Ferreira.