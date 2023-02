Tote Rennen gibt es nicht – darum gab es nach diesem Fotofinish einen Sieger

Die 1. Etappe der UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten lockte am Montagmittag höchstens Hardcore-Fans vor den Bildschirm. Doch die bekamen einiges zu sehen. Nicht nur, dass sich das Feld schon früh wegen einer Windkantensituation teilte. Noch spannender wurde es nach 151 Kilometern im Ziel in Al Mirfa.

Dort kam es zum Sprint einer kleinen Gruppe – mit dem Ergebnis, dass es rund 15 Minuten dauerte, ehe man ein Ergebnis hatte. Denn auf dem Zielstrich lagen der belgische Meister Tim Merlier und der Australier Caleb Ewan gleichauf, wie das Zielfoto zeigt:

Tote Rennen, in denen zwei Fahrer zeitgleich gewinnen, gibt es im Strassenradsport nicht. Morgen auf der 2. Etappe kann es ja nur einen Gesamtleader geben und nicht zwei. Und so zoomten die Funktionäre minutenlang, bis sie sich sicher genug fühlten, um den Sieger auszurufen: Tim Merlier.

Merlier ist damit auch der erste Leader der Rundfahrt, die bis am Sonntag dauert. Favorit auf den Gesamtsieg ist mit Remco Evenepoel dessen Teamkollege. Der Weltmeister war mitverantwortlich dafür, dass sich ein Dutzend Fahrer – darunter Mark Cavendish bei seinem ersten Einsatz für sein neues Team Astana – einen Vorsprung von 51 Sekunden auf die anderen holte. (ram)