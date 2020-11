Sport

Fussball: Der Wind gibt in der HNL den perfekten Assist



Last-Minute-Tor im kroatischen Sibenik – dank diesem herrlichen Assist des Windes

Spannung pur im Spiel der 1. kroatischen Liga zwischen Sibenik und Gorica: Nachdem das Heimteam früh in Führung gegangen war, haben die Gäste zurückgeschlagen und führen seit der 85. Minute mit 2:1. Doch Sibenik gibt nicht auf, will in der Nachspielzeit noch den Ausgleich.

Eine halbe Minute vor dem Abpfiff ist der Ball bei Heimgoalie Nediljko Labrovic. Der Keeper weiss, dass es nun schnell gehen muss: Während seine Teamkollegen in die gegnerische Hälfte laufen, will Labrovic mit einem weiten Abstoss noch einen letzten Angriff lancieren. Dabei macht dem Goalie aber der Wind einen Strich durch die Rechnung. Eine Böe fängt Labrovics Ball ab, trägt ihn zurück und lanciert so optimal den gegnerischen Stürmer Kristijan Lovric. Dieser lässt sich nicht zweimal bitten und schiebt locker zum 3:1 ein.

Es ist die Entscheidung – Sibenik kassiert nach zwei Siegen mal wieder eine Niederlage, während sich das Drittplatzierte Gorica etwas dem Spitzenduo nähert. (dab)

