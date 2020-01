Sport

Beinahe-Crash am Lauberhorn: Mauro Caviezel fliegt am Hundschopf in die Abschrankung 😱

Skirennfahrer Mauro Caviezel tritt als Mitfavorit auf den Sieg zur Lauberhorn-Kombination an. Nach starken Trainingsleistungen ist der Bündner voller Zuversicht – aber um ein Haar übertreibt er es. Am Hundschopf springt der 31-Jährige so weit auf der rechten Seite, dass er die Absperrung touchiert. Caviezels Glück ist, dass die Veranstalter dort in weiser Voraussicht Bürsten montiert haben, um einen schweren Sturz zu verhindern.

Kurz vor dem Ziel scheidet Caviezel dann doch noch aus. Eines zeigt die Uhr jedoch: Dass seine Linie schnell ist. Denkbar also, dass er morgen in der Spezialabfahrt erneut auf tutti gehen wird. Ausgeruht sein wird er, denn den Slalom darf er nicht bestreiten. (ram)

Video: SRF

