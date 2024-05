Jamie Vardy feiert den Aufstieg von Leicester mit seiner Familie. Bild: www.imago-images.de

«Fuck off» – Jamie Vardys Tochter feiert den Leicester-Aufstieg genau wie ihr Vater

Jamie Vardy ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und nicht unbedingt ein Musterathlet zu sein. So besteht seine Spielvorbereitung unter anderem aus drei Energydrinks und einem Käse-Schinken-Omelette. Dennoch ist er auch mit 37 Jahren noch der beste Torschütze seines Herzensklubs, für den er seit zwölf Jahren spielt. Nun war Vardy mit 18 Treffern massgeblich am Wiederaufstieg von Leicester City in die Premier League beteiligt. Und dieser will natürlich ordentlich gefeiert werden.

Kein Wunder, dass Jamie Vardy, zu dessen Feiern man gemäss einem Fangesang nicht nur Wodka, sondern auch Kokain bringen solle, bei der Meister-Party nach dem letzten Spieltag der englischen Championship einer der Protagonisten war. Dieses Mal stahl ihm sein Töchterchen Olivia jedoch die Show.

Als Vardy ihr das Mikrofon hinhielt und sie aufforderte, den Fans etwas zu sagen, was sie möglicherweise mit ihrem Vater einstudiert hatte, rief sie in Richtung der Fans: «Schere, Stein, Papier, Fuck off.» Dabei streckte sie ihren Mittelfinger in die Höhe. Vardy lachte wie die anwesenden Anhängerinnen und Anhänger und sagte nur: «Sie ist genau wie ich.» (nih)