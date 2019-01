Sport

Schaun mer mal

Mann trifft Paul Pogba und hat keine Ahnung, wer er ist



bild: twitter/n8nathanpatrick

Die Geschichte zu diesem Foto mit Pogba ist wirklich unglaublich lustig

«Hört zu, ich kann's nicht fassen. Es ist … unglaublich. Und doch irgendwie wahr», schreibt der australische Fussball-Reporter Nate Patrick.

Und dann erzählt er die Geschichte in einer Reihe von Tweets. Während er bereits sein Leben lang ein grosser Sportfan sei, habe seine Familie einfach überhaupt kein Interesse. So erklärt sich auch, weshalb seine Eltern am Wochenende im Zug keine Ahnung davon hatten, wer im Abteil hinter ihnen beim UNO-Spielen Lärm gemacht hat. Du ahnst es: Es waren Fussballer.

Nicht irgendeiner störte Patricks Eltern, sondern ein Weltmeister: Paul Pogba, Mittelfeldstar von Manchester United. Und weil sein Vater keinen Schimmer davon hatte, wer das ist, war der Junior, der ein Foto der Eltern mit den Störefrieden bekommen hatte, vollkommen ausser sich:

Und hier noch der Videobeweis, der Pogba und Matic beim UNO-Spielen im Zug zeigt, gefunden auf dem Instagram-Account des Franzosen:

(ram)

