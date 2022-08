Es dauert nicht lange, da vibriert es im Hosensack. In den TV-Wiederholungen von Joel Wickis Plattwurf im Schlussgang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln sieht man: da war gar keine Hand an der Hose von Gegner Matthias Aeschbacher.

Erneute Barça-Gala ++ Sow trifft ++ PSG ohne Sieg ++ Freuler debütiert, Schär punktet

Auch dank eines Tors von Djibril Sow kommt die Eintracht Frankfurt zum ersten Sieg in der laufenden Bundesliga. Der Europa-League-Gewinner feiert in der 4. Runde in Bremen einen 4:3-Erfolg. Sow gelang in der 48. Minute mit einem schönen Schlenzer von der Strafraumgrenze das 4:2. Für den Zürcher Mittelfeldspieler war es der erste Treffer in diesem Kalenderjahr. In der Bundesliga hatte er sein letztes Tor im vergangenen Dezember erzielt. Nun steht er bei vier Bundesliga-Toren in 93 Partien.