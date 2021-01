Sport

Ski

Ski alpin: Der Frauen-Riesenslalom von Kranjska Gora im Liveticker



Bild: keystone

Bassino führt vor einer starken Gisin – Gut-Behrami weit zurück, Holdener ausgeschieden

Michelle Gisin sichert sich im ersten Lauf in Kranjska Gora als Zweite eine hervorragende Ausgangslage, um erstmals im Weltcup auch im Riesenslalom eine Podestplatzierung zu erreichen.

Video: SRF

Michelle Gisin liegt nach halbem Pensum in Slowenien an zweiter Stelle. Auf Leaderin Marta Bassino fehlen der Obwaldnerin, die in diesem Winter im Riesenslalom schon zweimal Vierte geworden ist, nur 0,27 Sekunden. Die Italienerin ist bekannt dafür, dass sie mit eisigen Unterlagen wie in Kranjska Gora bestens zurechtkommt. Bassino hat im Weltcup bislang dreimal gewonnen, zweimal in dieser Saison, zum Auftakt in Sölden und danach auch in Courchevel.

Auf den Positionen 3 und 4 folgen mit gut einer halben Sekunde Rückstand die Slowakin Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin war Mitte Dezember beim zweiten Rennen in Courchevel die Siegerin des bislang letzten gewerteten Riesenslaloms. Der Riesenslalom danach im österreichischen Semmering musste wegen zu starkem Wind nach dem ersten Lauf abgebrochen werden.

Lara Gut-Behrami liegt als zweitbeste Schweizerin zur Halbzeit auf dem 13. Platz. Die Tessinerin muss sich damit steigern, will sie auch im vierten Riesenslalom des Winters die Top 10 erreichen. Gut-Behrami, die zu viele Tore andriftete, handelte sich einen Rückstand von über zwei Sekunden auf Bassino ein.

Video: SRF

Am Dienstag in Flachau als Slalom-Dritte noch erstmals in dieser Saison auf dem Podest, setzte es für Wendy Holdener im ersten von zwei Riesenslaloms in Kranjska Gora eine Enttäuschung ab. Die Schwyzerin schied auf dem Hang, auf welchem sie im Vorjahr Rang 3 belegt hatte, schon nach vier Toren aus. Auch Corinne Suter, die nach der zweiten Zwischenzeit noch Achte war, schied aus. (zap/sda)

Der Liveticker:

