Welchen Moment der Sportgeschichte hättest du gerne miterlebt?

Der Mensch ist häufig ein Nimmersatt und wir Sportfreunde sind da keine Ausnahme. Egal, wie oft wir schon glorreiche Siege miterlebt haben: Jedes Mal, wenn wir ins Stadion gehen, wollen wir von Neuem verzückt werden. Und wissen nie, was geschieht und wie es ausgeht.

Da ist der Rückblick einfacher: Wie Marty McFly in «Zurück in die Zukunft II» kennen wir alle Resultate der zurückliegenden Jahrzehnte. Und können uns so aussuchen, wohin wir mit unserer Zeitmaschine reisen, um dabei zu sein, …