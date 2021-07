Beim Swiss Open in Gstaad bedeutet die 1. Runde auch für die letzten zwei der fünf Schweizer Endstation. Dominic Stricker verliert gegen den Franzosen Arthur Rinderknech 4:6, 4:6. Leandro Riedi gegen den Argentinier Federico Delbonis 3:6, 3:6.



Stricker fand gegen den stark aufschlagenden Rinderknech nicht das nötige Rezept, um die Niederlage abzuwenden. Der Berner besass nur im ersten Satz (im vierten Game) zwei Möglichkeiten zum Servicedurchbruch. Dem am Freitag 26 Jahre alt werdenden Franzosen genügte so in beiden Sätzen je ein Break zum Sieg.



Riedi ist im Ranking gegenwärtig auf Platz 748 zu finden. Die Partie gegen Delbonis, die Nummer 46 der Welt, war, dank einer Wildcard, die erste des Zürchers im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Riedi zeigte dabei gute Ansätze. Nach Fehlstarts in beiden Sätzen vermochte er sich zu steigern und mit dem routinierten Argentinier über weite Strecken gut mitzuhalten – gegen einen Kontrahenten, der im ersten Halbjahr auf seiner bevorzugten Unterlage Sand stark gespielt hat. In Hamburg hatte Delbonis in der vergangenen Woche die Halbfinals erreicht, beim French Open die Achtelfinals. Im ersten Satz hatte Riedi beim Stand von 2:4 sogar zweimal die Möglichkeit, sich das verlorene Aufschlagspiel zurückzuholen.



Das Turnier in Gstaad geht nach dem Scheitern von Stricker und Riedi in der Einzel-Konkurrenz ohne Schweizer Beteiligung weiter. Am Montag hatten auch Marc-Andrea Hüsler, Sandro Ehrat und Johan Nikles ihre Erstrunden-Partien verloren. (sda)