Ralf Rangnick wird neuer Bayern-Trainer – Einigung soll kurz bevorstehen

Erliegt wohl dem Lockruf der Säbener Strasse: Ralf Rangnick. Bild: keystone

Einigung steht wohl kurz bevor – Rangnick wird Bayern-Trainer

Seit Wochen beherrscht die Trainersuche von Bayern München die Schlagzeilen. Jetzt scheint eine Einigung unmittelbar bevorzustehen.

Nils Kögler / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Die Trainersuche des FC Bayern neigt sich wohl dem Ende zu. Wie Präsident Herbert Hainer bereits nach dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid (2:2) bestätigte, sei der Klub «in guten Gesprächen» mit dem bisherigen österreichischen Nationaltrainer Ralf Rangnick.

Heute Mittwoch meldete dann Transfer-Journalist Fabrizio Romano, dass eine Einigung zwischen Bayern und Rangnick kurz bevorstehe. Es seien nur noch finale Details zu klären. Gespräche über wichtige Punkte, wie der Einfluss Rangnicks auf Transfers des deutschen Rekordmeisters, seien bereits positiv verlaufen.

Gespräche werden intensiviert

Die «Bild»-Zeitung bestätigte Romanos Bericht. Nach Informationen des Blattes hat Rangnick den Bayern-Bossen die grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, Trainer werden zu wollen. Noch heute Mittwoch sollen deshalb die Gespräche intensiviert werden, heisst es.

Zwar gaben sich die Bayern-Verantwortlichen um Präsident Hainer, Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl am Dienstag noch zurückhaltend, was den Verkündungszeitpunkt eines neuen Trainers angeht. Sportdirektor Christoph Freund sagte auf die Nachfrage, ob eine Verkündung noch vor dem Rückspiel gegen Real Madrid am kommenden Mittwoch stattfinden könnte: «Das würde ich nicht ausschliessen.»

Doch was muss für eine endgültige Rangnick-Verpflichtung noch passieren? Neben den genannten Details müssten die Bayern noch eine Einigung mit dem österreichischen Fussballverband erzielen, der noch um Rangnick kämpfen soll.

Rangnick hat beim EM-Teilnehmer einen Vertrag bis 2026, die Österreicher fordern wohl eine hohe Ablöse. Bayern hofft laut «Bild» bei der Abfindung wohl auf ein Entgegenkommen des ÖFB. (ram/t-online)