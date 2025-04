Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen beendet die Gruppenphase an der WM in Tschechien mit einer 0:5-Niederlage gegen die USA. Im Viertelfinal geht es gegen die Gastgeberinnen.



Zum Abschluss der Gruppenphase konnte das punktelose Team von Nationalcoach Colin Muller den Spielstand in der Kehrauspartie gegen die USA immerhin elf Minuten ausgeglichen gestalten. Dann musste Torfrau Andrea Brändli innerhalb von vier Minuten dreimal hinter sich greifen. Es war die Entscheidung in einer einseitigen Partie, in welcher das Torschussverhältnis am Ende 53:6 zugunsten der Favoritinnen lautete.



Trotz vier Niederlagen aus vier Partien und einem Torverhältnis von 1:14 ist die WM für die Schweiz noch nicht vorbei - alle Teams der Gruppe A standen bereits vor dem Turnier als Viertelfinalisten fest. Am Donnerstag geht es gegen Tschechien um den Einzug in den Halbfinal. Dabei bedarf es gegenüber dem WM-Auftakt einer Leistungssteigerung. Damals unterlagen die Schweizerinnen 0:3. (riz/sda)

