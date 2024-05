Rafael Nadal (ATP 512) ist beim ATP-1000-Turnier in Madrid im Achtelfinal ausgeschieden. Der 37-jährige Spanier unterlag Jiri Lehecka (ATP 31) bei seinem letzten Spiel in der Hauptstadt. Beim 5:7, 4:6 konnte Nadal insbesondere im ersten Satz gut mithalten mit seinem 15 Jahre jüngeren Gegner aus Tschechien.



Vor seiner Niederlage am Dienstagabend hatte Nadal drei Spiele in Folge auf dem Madrider Sand gewonnen – eine Serie, die es seit Sommer 2022 nicht mehr gegeben hatte. «Es war eine sehr besondere Woche für mich, sehr positiv in vielerlei Hinsicht. Ich hatte das Glück, noch einmal hier spielen zu können, auf diesem Platz, der mir sportlich und emotional so viel gegeben hat», sagte Nadal und sprach von «einer unvergesslichen Woche». Er könne nur allen danken, die ihm zu irgendeinem Zeitpunkt in seiner Karriere bis heute geholfen hätten. «Auch wenn meine Karriere noch nicht zu Ende ist, war es in Madrid tatsächlich das letzte Mal, dass ich gespielt habe», bestätigte der Mallorquiner.



Nadal wird nun in Rom (8.-19. Mai) erwartet, wo er das letzte ATP-1000-Turnier auf Sand vor dem Grand Slam in Paris bestreiten wird. Nach dem Turnier in Italien wird er entscheiden, ob er am French Open, wo er 14 Mal den Titel gewann, antreten wird oder nicht. (ram/sda/afp/apa)

Bild: keystone