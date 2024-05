Pro-Gaza-Proteste an Uni Genf – Polizei räumt Saal

Die Polizei hat am frühen Morgen die Besetzung der Universität Genf durch pro-palästinensische Studierende beendet. Laut Angaben eines Reporters der Nachrichtenagentur Keystone-SDA evakuierte die Polizei 50 Studierende, die sich weigerten zu gehen. (sda)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Israeli und Palästinenser appellieren in Tel Aviv gemeinsam – das Nachtupdate ohne Bilder

Pro-Palästina-Protest nun auch an den Unis Basel und Freiburg

Giroud zieht es in die USA +++ Real Madrid arbeitet an Wirtz-Transfer

Von der Schweiz aus sichtbar: So gelingt dir das perfekte Polarlichter-Foto – 3 Tipps

Nemo gewinnt das Ding tatsächlich! Die Schweiz siegt am ESC!

Über 200 Opfer von Menschenhandel in der Deutschschweiz 2023

317 Menschen haben im vergangenen Jahr am Opferschutzprogramm Menschenhandel der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) in der Deutschschweiz teilgenommen. In drei Vierteln der Fälle handelte es sich um Opfer von Menschenhandel.