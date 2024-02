Der Sensationswechsel von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari ab der Saison 2025 ist fix. Beide Rennställe bestätigten den Wechsel des 39-jährigen Briten.



Hamilton habe eine Ausstiegsklausel gezogen, die es ihm ermöglicht, Mercedes am Saisonende zu verlassen, hiess es in einer Mitteilung. Mercedes-Teamchef Toto Wolff verkündete den Wechsel vor der Belegschaft in der Zentrale in Brackley. «Wir akzeptieren die Entscheidung von Lewis, eine neue Herausforderung zu suchen», sagte der Wiener in einer Aussendung über Hamilton, der seit 2013 für die «Silberpfeile» fährt. Ferrari verkündete kurz darauf, dass Hamilton ab 2025 mit einem Mehrjahresvertrag zum Rennstall stossen werde.



Kurz danach teilte Ferrari in einem knappen Statement mit, dass Hamilton einen Vertrag bei der Scuderia über mehrere Jahre unterschrieben habe. Der Brite wird in seinem ersten Rennen im roten Overall 40 Jahre alt sein. (sda/dpa)

Bild: keystone