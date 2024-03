Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

Die Schweizer Handballer verlieren bei der Premiere von Andy Schmid als Nationaltrainer das Testspiel auswärts in Dänemark . Gegen den Weltmeister und EM-Finalisten setzte es eine 25:30-Niederlage ab. Das Partie in Aarhus diente der Schweiz als einziges Testspiel mit Blick auf die WM-Playoffs gegen Slowenien vom 9. und 12. Mai. (abu/sda)

Die Frauen der ZSC Lions gehen im Playoff-Final der Women's League in Führung. Sie gewinnen das erste Spiel in Bern 3:2 nach Verlängerung. Zweimal führten die Qualifikationssiegerinnen vom SC Bern, den entscheidenden Treffer erzielte aber Sinja Leemann . Die PostFinance-Topskorerin der Zürcherinnen verwertete nach genau vier Minuten der Overtime einen Penalty. Die zweite Partie der Best-of-5-Serie findet bereits am Sonntagnachmittag in Zürich-Altstetten statt. Der Final ist eine indirekte Neuauflage des letztjährigen Finals, als die ZSC Lions in einem dramatischen Spiel 5 gegen Bomo Thun gewannen. Der Spielbetrieb der Berner Oberländerinnen wurde auf diese Saison vom SCB übernommen. (abu/sda)

Lena Häcki-Gross nutzt in der Verfolgung von Canmore die tolle Ausgangslage als Sprint-Dritte nicht. Die Obwaldnerin beendet in Kanada das vorletzte Weltcuprennen der Saison im 10. Rang. Die 28-Jährige fiel im zweiten Teil des Wettkampfs aus der Entscheidung ums Podest, nachdem sie sich nach je einem Schiessfehler liegend noch in aussichtsreicher Position befunden hatte. Insgesamt drehte die Frau aus Engelberg, die als Dritte mit nur einem leichtem Rückstand ins Rennen gestiegen war, sechs Strafrunden. Die viertbeste Laufzeit, das schnelle Schiessen und das Polster am Start sicherten ihr immerhin den Top-Ten-Platz. Aita Gasparin und Amy Baserga waren mit einer beziehungsweise zwei verfehlten Scheiben treffsicher. Dies wurde mit Platz 21 und Platz 31 honoriert. Baserga ist somit für den Massenstart der Top 30 qualifiziert, die Bündnerin nimmt den ersten Reserveplatz ein. (abu/sda)

Elena Stoffel feiert im norwegischen Hafjell ihren zweiten Sieg in einem Europacup-Slalom . Die 27-jährige Walliserin setzte sich auf der Olympia-Piste von 1994 vor zwei einheimischen Fahrerinnen durch. Elena Stoffel hatte bereits im März 2020 den Slalom im bayrischen Bad Wiessee gewonnen. Ihr Bestresultat im Weltcup in diesem Winter ist ein 16. Rang im Slalom von Courchevel. (abu/sda)

Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni starten mit einem überzeugenden Sieg in die Weltmeisterschaft im kanadischen Sydney. Sie bezwingen die Mitfavoritinnen aus Südkorea 7:4. Die von Gim Eun-Ji angeführten Südkoreanerinnen sind in den letzten zwei Jahren als klar beste asiatische Formation unter die besten Teams der Welt vorgestossen. In der Weltrangliste sind sie eine Position hinter Tirinzonis Crew Dritte. Abe r Carole Howald, Selina Witschonke, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau dominierten die Partie von Beginn an deutlich. (abu/sda)

Jannik Sinner hat erstmals im Jahr 2024 ein Tennisspiel verloren. Der Italiener zieht gegen seinen guten Freund Carlos Alcaraz im Halbfinal von Indian Wells den Kürzeren. Beim Masters in der kalifornischen Wüste gewann Sinner gegen den Spanier zwar den ersten Satz deutlich. Dieser drehte in der Folge aber auf und kehrte die Affiche gegen den müde wirkenden Australian-Open-Sieger. Am Ende gewann Alcaraz mit 1:6, 6:3 und 6:2. Mit dem Sieg bleibt junge Spanier zudem die Nummer 2 der Welt. Im zweiten Halbfinal standen sich die Weltnummer 4, Daniil Medvedev , und die 17, Tommy Paul , gegenüber. Die Partie nahm einen ähnlichen Verlauf wie jene zuvor: Paul holte sich den ersten Satz deutlich, dann fing sich der favorisierte Russe und liess dem US-amerikanischen Kontrahenten am Ende keine Chance mehr. Medvedev zog mit 1:6, 7:6 und 6:2 in den Final ein, wo es nun gegen Alcaraz geht. (con)

Dertrennt sich von seinem Trainer. Der Entlassung ging eine Serie von zehn Spielen ohne Sieg voraus, zuletzt verlor der Meister von 2009 am Samstag daheim gegen1:3.Kovac, der unter anderem Bayern München und Kroatiens Nationalteam trainiert hat, war seit Sommer 2022 Coach der Wolfsburger, die mit Cedric Zesiger einen Schweizer in ihren Reihen zählen, der zuletzt öfters zum Einsatz kam. Zusammen mit dem 52-jährigen Chefcoach müssen auch seine Assistenten, Bruderund, den Klub verlassen. Ein Nachfolger wurde noch nicht vorgestellt. (abu/sda/dpa)

Das übernächste Eidgenössische Schwing- und Älplerfest findet 2028 in Thun statt. Die Abgeordneten des Schwingerverbands sprachen sich einstimmig für die einzige eingereichte Kandidatur aus. Diese erhielt von der zuständigen Expertengruppe gute Noten. Das nächste ESAF findet 2025 in Mollis und damit erstmals in Glarus statt. In Thun wurde bereits 1956 einmal ein Schwingerkönig gekürt. (abu/sda)

In Nyon wurden heute die Viertelfinals der Champions League ausgelost. Fussballfans erwarten vier echte Kracher – aber auch die Europa League verspricht hochkarätige Duelle.

Unter den letzten acht Teams der Champions League war nur noch die Crème de la Crème. Dementsprechend hochkarätig sind die Viertelfinals, welche die Auslosung in Nyon ergeben hat. So treffen unter anderem die beiden Sieger der letzten zwei Finals der Königsklasse aufeinander: Real Madrid empfängt im Hinspiel am 9. oder 10. April Manchester City, bevor es eine Woche später am 16. oder 17. April zum Rückspiel in England kommt. Die beiden Klubs trafen bereits in den letzten beiden Saisons aufeinander, wobei sich sowohl die Spanier als auch die Skyblues mit Manuel Akanji jeweils einmal durchsetzten.