Kyren Wilson erobert in Sheffield den Snooker-Thron. Mit seinem Preisgeld von einer halben Million Pfund rückt er auch in der Weltrangliste kräftig nach vorne.



Kyren Wilson hat zum ersten Mal den Titel als Snooker-Weltmeister gewonnen. Der 32 Jahre alte Engländer besiegte am Montagabend im Final von Sheffield den walisischen Aussenseiter Jak Jones mit 18:14 und sicherte sich so den grössten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn. Wilson ist der 28. Weltmeister der Geschichte. Neben dem Silberpokal bekommt Wilson ein Preisgeld von 500'000 Pfund. Jones war erst als Qualifikant ins Turnier gekommen und überraschte im Crucible Theatre unter anderem mit einem Sieg gegen Ex-Champion Judd Trump. (kat/sda)

Bild: keystone