Simona Halep kehrt nach 18 Monaten Absenz mit einer Niederlage ins Wettkampf-Tennis zurück. Die gesperrt gewesene einstige Weltnummer 1 verliert beim WTA-1000-Turnier in Miami gegen die Spanierin Paula Badosa in drei Sätzen.



Halep bewerkstelligte den Wiedereinstieg als Spielerin ohne Klassierung in der Weltrangliste, die sie vor sechseinhalb Jahren ein erstes Mal und insgesamt während 64 Wochen angeführt hatte. In Miami konnte sie dank einer Wildcard im Hauptfeld mittun. Gegen die in New York geborene Badosa, im vorletzten Jahr die Nummer 2 der Welt und derzeit im Ranking auf Platz 80 zu finden, startete sie überzeugend, musste sich dann aber 6:1, 4:6, 3:6 geschlagen geben. (abu/sda)

Bild: keystone