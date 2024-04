PLAYOFF. JAMAL. MURRAY.



His SECOND GAME-WINNER of the series sends Denver to Round 2 🚨 https://t.co/ZiNxo5iNc0 pic.twitter.com/b3AQoCUQIA — NBA (@NBA) April 30, 2024

Dieschafften in derauf dem Weg zur Titelverteidigung die erste Playoff-Hürde. Die Equipe aus Colorado schlug in der heimischen Arena dieund entschied diemitfür sich.In der ausgeglichenen fünften Partie, in der die Lakers Mitte des dritten Viertels mit neun Punkten Vorsprung vorne lagen, fiel die Entscheidung vier Sekunden vor Schluss. Point Guard, mit 32 Punkten der erfolgreichste Werfer des Abends, vermied bei letzter Gelegenheit die Verlängerung.Bereits im vergangenen Jahr hatten die Nuggets gegen die Lakers in den Playoffs die Oberhand behalten. Die Halbfinal-Serie gewannen sie mit 4:0 Siegen. Nächster Gegner des Meisters sind die, die sich gegen diedurchgesetzt haben.Ebenfalls in den Viertelfinals stehen die, die sich mitgegen diedurchgesetzt haben. In der Nacht auf Dienstag errang das junge Team um Shai Gilgeous-Alexander, der wie Jalen Williams 24 Punkte erzielte, den entscheidenden. (nih/sda)