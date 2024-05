Salomé Kora liefert beim Pfingstmeeting in Basel eine Topleistung ab: In 11,12 Sekunden egalisiert die St. Gallerin im 100-m-Final bei Rückenwind ihre persönliche Bestleistung. Sie bestätigte die Limite für die EM in Rom (11,24). In der ewigen Schweizer Bestenliste liegt Kora hinter Mujinga Kambundji (10,89) und Ajla Del Ponte (10,90) gemeinsam mit Natacha Kouni an dritter Stelle.



Die Olympia-Finalistin Ajla Del Ponte war in Basel ebenfalls am Start. Nach mehreren Verletzungen versucht die Tessinerin wieder Fuss zu fassen. In 11,36 Sekunden gelang ihr im Vorlauf zwar eine Steigerung gegenüber Zofingen, doch im Final nahm die 27-Jährige nach 60 m bereits das Tempo raus. (pre/sda)

Bild: keystone