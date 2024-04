Bild: www.imago-images.de

Das Schweizer Verteidiger-Talent Lian Bichsel verlor in Schweden mit Rögle den Playoff-Final. Skelleftea setzte sich am Montagabend im fünften Spiel der Best-of-7-Serie zum vierten Mal durch.



Somit ist für Bichsel die Saison nur in Europa beendet, denn die WM in Tschechien findet ohne den bald 20-jährigen Solothurner statt. Der Nationaltrainer Patrick Fischer verzichtet auf den NHL-Erstrunden-Draft der Dallas Stars, da dieser vergangenen Dezember zum zweiten Mal ein Aufgebot für die U20-WM ausgeschlagen hat. Die Verantwortlichen von Rögle gaben aber bekannt, dass Bichsel zurück nach Texas reist. Ein Einsatz in den NHL-Playoffs ist theoretisch denkbar. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass er beim Farmteam, den Texas Stars, zum Zug kommt. (con/sda)