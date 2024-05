Achtmal durften die Deutschen gegen Lettland jubeln. Bild: keystone

Deutschland-Gala gegen Lettland +++ Tschechien bezwingt Dänemark trotz Rückstand

Deutschland feiert an der WM in Tschechien den zweiten Sieg und setzt mit dem 8:1 gegen Lettland ein Ausrufezeichen. Der Gastgeber gewinnt in der Schweizer Gruppe mit etwas Mühe gegen Dänemark.

Gruppe A

Tschechien – Dänemark 7:4

Die Tschechen, welche die bisher einzige Niederlage des Heimturniers im Penaltyschiessen gegen die Schweiz hinnehmen mussten, gewannen zwar deutlich 7:4. Bis zur Hälfte des letzten Drittels war die Partie jedoch offen – auch, weil die Osteuropäer einen 2-Tore-Vorsprung aus der Hand gegeben hatten.

Tschechien übernimmt zumindest vorübergehend die Führung in der Gruppe A, die Dänen verbleiben nach dem Startsieg über Österreich und der dritten Niederlage in Serie bei drei Punkten. Die Skandinavier sind am Samstagmittag (ab 12.20 Uhr) der drittletzte Gruppengegner der Schweiz.

Gruppe B

Deutschland – Lettland 8:1

Nach den deutlichen Niederlagen gegen die Gruppenfavoriten Schweden und USA zeigten die Deutschen eine starke Reaktion. Beim Kantersieg über Lettland lief die Tormaschinerie beim letztjährigen WM-Finalisten vor allem im Mitteldrittel mit fünf Treffern auf Hochtouren. In der Tabelle der Gruppe B liegt Deutschland noch einen Punkt hinter Lettland im 3. Rang. (nih/sda)