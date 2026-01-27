und feiert in der National League einengegen die heimstarken Genfer.Ambri-Piotta, der Vorletzte der National League, zeigteund machte zunächst einen. Dario Wüthrich (38.) und Alex Formenton (45.) trafen für die Tessiner. Auch auf den erneuten Rückstand hatten die Gäste eine Antwort parat. Michael Joly erzielte aus spitzem Winkel in der drittletzten Minute der regulären Spielzeit das 3:3. In der Verlängerung gelang Formenton mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel die Entscheidung.Für Servette ist es erst die zweite Niederlage in diesem Jahr und erst die fünfte in dieser Saison im eigenen Stadion.. Das Team von Trainer Ville Peltonen hatte mehr Schüsse aufs Tor und führte nach dem Doppelschlag von Markus Granlund (25.) und Vili Saarijärvi (27.) die meiste Zeit. Nachdem Ambri auf 2:2 ausgeglichen hatte, dauerte es nur drei Minuten, bis der tschechische Verteidiger Jan Rutta die Genfer wieder in Front schoss.