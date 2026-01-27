Kyshawn George und Yanic Konan Niederhäuser sind für das Turnier der «Rising Stars» der NBA nominiert worden – ein Wettkampf, an dem im Rahmen des All-Star-Wochenendes die besten Nachwuchsspieler der NBA aufeinandertreffen.
Der kanadisch-schweizerische Doppelbürger George gehört zu den Spielern, die aktuell ihr zweites Jahr in der NBA bestreiten. Niederhäuser, wie George 22-Jährig, spielt seine erste Saison in den USA. Der Freiburger wurde als Vertreter der G-League, der Ausbildungsliga der NBA, aufgeboten.
Das Turnier wird am 13. Februar ausgetragen und umfasst drei Spiele. George wird in einem der drei Teams bestehend aus NBA-Spielern antreten, Niederhäuser ist Teil der G-League-Mannschaft. (nih/sda)
