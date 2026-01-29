meist klar
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Europa League: YB ist zu Gast bei Stuttgart – das Spiel im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Findet YB ausgerechnet in Stuttgart aus dem Loch? Ein Sieg wäre wichtig

29.01.2026, 20:3429.01.2026, 20:36
Inhaltsverzeichnis
Das Spiel im LivetickerHier geht's zum FCB-TickerDie Live-TabelleAlle Resultate in der Übersicht

Das Spiel im Liveticker

Hier geht's zum FCB-Ticker

Liveticker
Lichtsteiners FCB-Premiere ist eine Bewährungsprobe – gelingt der Sieg gegen Pilsen?

Die Live-Tabelle

Alle Resultate in der Übersicht

Das Wichtigste in Kürze:

  • Der letzte Spieltag der Ligaphase der Europa League verspricht Spannung. Involviert sind mit Basel und den Young Boys auch zwei Schweizer Teams, wobei die Berner die schwierigere Aufgabe vor der Brust, aber die bessere Ausgangslage haben.
  • Das Team von Trainer Gerardo Seoane kann den Einzug in die K.o.-Phase aus eigener Kraft schaffen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg beim formstarken VfB Stuttgart. Bei einem Punktgewinn oder einer Niederlage sind die Berner von den Resultaten auf den anderen Plätzen abhängig.
  • Der FC Basel muss vor Heimpublikum gegen Viktoria Pilsen gewinnen, um seine Chancen auf eine Platzierung in den Top 24 und somit den Einzug in die 1/16-Finals aufrecht zu halten.
  • Die 18 Spiele beginnen um 21 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live informiert.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 22
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Lars Weibel – das Hosentelefon-Phantom in der Hockey-Oper
Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Hockeys hat ein Verbandsfunktionär einen Klubtrainer entlassen. Den Trainerwechsel in Ambri hat Lars Weibel orchestriert. Die National League wird zur Operetten-Liga.
Die weltberühmte Geschichte vom Phantom der Oper: Endlich wird sie auch im Eishockey aufgeführt. Ein unsichtbares Wesen der Zwischenräume, halb Legende, halb Realität und unsichtbar für das Publikum, aber allgegenwärtig für jene, die auf der Bühne stehen. Die unsichtbare Hand lenkt das Geschehen, während auf der Bühne andere verbeugen, singen, feiern, siegen – oder verlieren und fallen.
Zur Story