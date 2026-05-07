Die Colorado Avalanche gewinnen gegen die Minnesota Wild auch das zweite Spiel der Viertelfinals und bleiben in den Playoffs damit weiter ungeschlagen. Zuhause sicherte sich Colorado einen klaren 5:2-Sieg. Als bester Spieler der Partie wurde Nathan MacKinnon ausgezeichnet. Der Kanadier war bei den ersten zwei Toren für den Gastgeber jeweils einer der Assistgeber. Zum zwischenzeitlichen 4:1 im letzten Drittel traf er selbst.



Minnesota, das in der ersten Playoff-Runde die Dallas Stars mit dem Solothurner Lian Bichsel besiegte, geht mit einem 0:2-Rückstand in die beiden anstehenden Heimspiele. Das erste davon steht in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit an. In der Best-of-7-Serie sind für das Weiterkommen vier Siege notwendig. (nih/sda)