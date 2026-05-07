Das Internationale Olympische Komitee (IOC) schliesst die Türe für Sommersportarten bei den Olympischen Winterspielen – zumindest für die kommende Ausgabe in vier Jahren.
Verschiedene Sommersportverbände und auch die Organisatoren der Winterspiele 2030 in den französischen Alpen hatten die Idee ins Spiel gebracht, neue Disziplinen wie Radquer, Crosslauf oder Gravel-Bike bei den Winterspielen zu integrieren. Der Entscheid über neue Sportarten oder Disziplinen wird erst bei der IOC-Session im Juni fallen. Das Exekutivkomitee entschied aber, dass diese wie bisher üblich auf Schnee oder Eis stattfinden müssten.
Dies müsse über nicht für die weitere Zukunft gelten. Eine Arbeitsgruppe wurde beauftragt, sich vertieft Gedanken über das Programm der Olympischen Spiele zu machen. (nih/sda/afp)
Verschiedene Sommersportverbände und auch die Organisatoren der Winterspiele 2030 in den französischen Alpen hatten die Idee ins Spiel gebracht, neue Disziplinen wie Radquer, Crosslauf oder Gravel-Bike bei den Winterspielen zu integrieren. Der Entscheid über neue Sportarten oder Disziplinen wird erst bei der IOC-Session im Juni fallen. Das Exekutivkomitee entschied aber, dass diese wie bisher üblich auf Schnee oder Eis stattfinden müssten.
Dies müsse über nicht für die weitere Zukunft gelten. Eine Arbeitsgruppe wurde beauftragt, sich vertieft Gedanken über das Programm der Olympischen Spiele zu machen. (nih/sda/afp)