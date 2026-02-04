Auch für Belinda Bencic und Viktorija Golubic endet die Turnierwoche auf der WTA-Tour bereits am Mittwoch. Die als Nummer 5 gesetzte Viktorija Golubic erwischte in Ostrava einen schwachen Tag. Die Zürcherin unterlag Katie Boulter. Die Britin, die beim Australian Open an Belinda Bencic gescheitert war und nicht in den Top 100 figuriert, gewann 6:2, 6:2.
Belinda Bencic ihrerseits musste beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi krankheitshalber Forfait geben. Die Schweizerin war bei dem mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Turnier als Nummer 1 gesetzt gewesen. Sie wird somit ihren Top-Ten-Status im der Weltrangliste verlieren, da sie die Punkte des letztjährigen Turniergewinns nicht ersetzen kann. (abu/sda)
Belinda Bencic ihrerseits musste beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi krankheitshalber Forfait geben. Die Schweizerin war bei dem mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Turnier als Nummer 1 gesetzt gewesen. Sie wird somit ihren Top-Ten-Status im der Weltrangliste verlieren, da sie die Punkte des letztjährigen Turniergewinns nicht ersetzen kann. (abu/sda)