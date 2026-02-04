bedeckt
Swiss Win: Vier Millionen Franken nicht eingelöst

epa08862321 A person plays a EuroMillions grid in Bordeaux, France, 04 December 2020. The jackpot for this draw will reach 200 million euro. Before 2020, the jackpot was capped at 190 million euros. E ...
Der letzte Jackpot von Euro Millions in Höhe von rund 120 Millionen Franken wurde von 21 belgischen Freunden gewonnen, die gemeinsam gespielt haben. Bild: keystone

Weil Zocker «Swiss Win» nicht kennen, entgehen ihnen jährlich «drei bis vier Millionen»

04.02.2026, 13:0904.02.2026, 13:09

Viele Menschen wissen nicht, dass sie durch das Ankreuzen der Euro-Millions-Zahlen automatisch an der «Swiss-Win»-Ziehung teilnehmen, wie 24heures berichtet. Bei dem 2016 in der Schweiz eingeführten «Swiss Win» handelt es sich um eine Zusatzziehung zum Euro-Millions-Spiel.

Um den Jackpot von rund 150'000 Franken bei «Swiss Win» zu gewinnen, müssen die fünf gezogenen Zahlen richtig getippt werden. Mit 3 oder 4 richtig getippten Zahlen wird auch schon etwas gewonnen. Die Loterie Romande warnt die Unaufmerksamen, die Spielscheine systematisch in einer der 2400 Verkaufsstellen in der Westschweiz zu prüfen, um Gewinne einlösen zu können.

«Die von Spielerinnen und Spielern vergessenen Beträge belaufen sich jährlich auf etwa 3 bis 4 Millionen Franken», sagt Danielle Perrette, die Kommunikationsdirektorin von der Loterie Romande (LoRo). «Es handelt sich dabei überwiegend um kleine Gewinne von unter 20 Franken.»

Nach sechs Monaten werden die nicht eingelösten Gewinne zur Finanzierung gemeinnütziger Projekte in den sechs Kantonen der Westschweiz verwendet. (dil)

