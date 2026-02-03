Millenic Alli und Zack Nelson haben Luton Town zumindest vorübergehend verlassen. Bild: www.imago-images.de

Darum sollten Fussballfans keinen Kalender von ihrem Lieblingsteam kaufen

Einen Kalender von seinem Lieblingsteam zu kaufen, hat schon manch ein Fan gemacht. Im schnelllebigen Fussballgeschäft ist es aber nicht immer die beste Idee, pro Monat einen Spieler auf die Seite zu drücken. Dies müssen die Fans von Luton Town gerade hautnah miterleben.

Mehr «Sport»

Nachdem Luton Town im Frühling 2023 erstmals nach 31 Jahren in die Premier League zurückkehrte, war die Freude bei den «Hatters» riesig. Im Elfmeterschiessen setzte sich Luton gegen Coventry City in den Aufstiegs-Play-offs auf dramatische Art und Weise durch. Seither lief aber wenig nach Wunsch und es folgten zwei Abstiege hintereinander. Seit dieser Saison spielt Luton in der drittklassigen League One und ist im oberen Mittelfeld der Tabelle klassiert, wird aber wohl den dritten Abstieg de suite verhindern können.

Trotzdem gibt es aktuell ein kleines Problem. Für das Jahr 2026 wurde ein Kalender im Fanshop verkauft, auf dem jeden Monat ein anderer Spieler zu sehen ist. Dumm nur, wenn sich der Verein im Wintertransferfenster dazu entscheidet, fast die Hälfte dieser zwölf Spieler abzugeben.

Die durchgestrichenen Spieler haben den Verein verlassen. Bild: https://shop.lutontown.co.uk/

Insgesamt elf Akteure verliessen den Verein im Winter, neun davon wurden an andere Teams ausgeliehen. So werden auch die im Kalender abgebildeten Millenic Alli (Mai), Lasse Nordas (Juli), Zack Nelson (August), Jerry Yates (Oktober) und Joe Gbodé (Dezember) mindestens bis zum Sommer nicht mehr das Trikot der «Hatters» tragen.

Wenigstens gibt es bei Nordas, Nelson, Yates und Gobdé Hoffnung, dass sie bis zu ihrem grossen Auftritt im Kalender wieder im legendären Kenilworth Road Stadium auflaufen werden.

Sollte kein Spieler zurückkehren, werden ab April nur noch drei Spieler im Kalender vorkommen, welche auch beim Verein unter Vertrag stehen. Nicht zu vergessen: Im Sommer kommt es zu einem weiteren Transferfenster. Sollten dann Nahki Weels und Shaydeen Morris auch noch den Verein verlassen, könnte der Kalender noch wertloser für die Luton-Fans werden.

Für fünf englische Pfund kann sich der Kalender gegönnt werden. Bild: https://shop.lutontown.co.uk/

Nun hat auch der Verein reagiert und den Jahreskalender nun zum Schnäppchenpreis von fünf englischen Pfund im Fanshop bereitgestellt. (riz)