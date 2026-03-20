Dassteht an derinin den. Nach demund demhat es nun zehn Siege in Folge errungen. Gegen die Amerikanerinnen, die vor dem Direktduell bloss einmal gewonnen hatten, taten sich Selina Rychiger, Fabienne Rieder, Selina Gafner und Skip Xenia Schwaller zunächst schwer.Den Italienerinnen gestanden die Schweizerinnen nie mehr als einen Stein zu. Ihrerseits schrieben sie im vierten und neunten End je zwei Punkte, weshalb sie mit einer 6:3-Führung ins letzte End gingen. Dort agierten sie dann erneut sehr souverän, weshalb die Entscheidung bereits vor dem letzten Stein der Italienerinnen fiel. Zum Abschluss der Vorrunde trifft das Quartett des CC Grasshopper Club Zürich auf Schweden. Weil die ersten Verfolger Kanada und Japan noch gegeneinander spielen, können die Schweizerinnen nicht mehr aus den Top 2 verdrängt werden. (riz/sda)