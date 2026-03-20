Den Schweizer Langläuferinnen gelingt im dichten Schneetreiben von Lake Placid kein Exploit. Beim Weltcup über 10 km klassisch mit Einzelstart belegt Nadja Kälin den 18. Platz, Anja Weber wird 20. Die Schwedinnen feierten im Olympiaort von 1932 und 1980 durch Linn Svahn und Frida Karlsson einen Doppelsieg. Dahinter folgten vier Norwegerinnen. Auf Svahn verloren die besten zwei Schweizerinnen gut zwei Minuten.
Am Samstag folgt in Lake Placid im Bundesstaat New York der letzte Sprint der Saison, in dem Nadine Fähndrich um den Gewinn der kleinen Kristallkugel kämpft. Am Sonntag geht der Weltcup mit einem Massenstartrennen über 20 km zu Ende. Die Amerikanerin Jessie Diggins steht schon länger und zum vierten Mal als Siegerin des Gesamtweltcups fest. (riz/sda)
Am Samstag folgt in Lake Placid im Bundesstaat New York der letzte Sprint der Saison, in dem Nadine Fähndrich um den Gewinn der kleinen Kristallkugel kämpft. Am Sonntag geht der Weltcup mit einem Massenstartrennen über 20 km zu Ende. Die Amerikanerin Jessie Diggins steht schon länger und zum vierten Mal als Siegerin des Gesamtweltcups fest. (riz/sda)