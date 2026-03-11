Bericht: USA bereiten sich auf möglichen Bodentruppen-Einsatz im Iran vor

Vertreter des Pentagons haben laut einem Bericht des US-Senders «CBS News» konkrete Vorbereitungen für einen möglichen Einsatz von US-Bodentruppen im Iran getroffen. Unter Berufung auf mehrere informierte Quellen heisst es, ranghohe Militärs hätten entsprechende Optionen ausgearbeitet und Anträge eingereicht.
US-Präsident Donald Trump schloss einen solchen Einsatz nicht ausdrücklich aus, betonte jedoch im Oval Office, er plane derzeit keine Stationierung von Truppen. Zugleich sagte er: «Wenn ich es täte, würde ich es Ihnen sicher nicht sagen.» (hkl)
US-Präsident Donald Trump schloss einen solchen Einsatz nicht ausdrücklich aus, betonte jedoch im Oval Office, er plane derzeit keine Stationierung von Truppen. Zugleich sagte er: «Wenn ich es täte, würde ich es Ihnen sicher nicht sagen.» (hkl)