sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Genf

Genf verbietet Burkinis in Schwimmbädern

Genf verbietet Burkinis in Schwimmbädern

20.03.2026, 09:0320.03.2026, 09:03

Genf erlässt ein Gesetz für Schwimmbäder und öffentliche Bäder, um das Tragen des Burkini zu verbieten. Das neue Gesetz, das am Donnerstagabend von der rechten Mehrheit im Grossen Rat verabschiedet wurde, nennt diese Kleidung allerdings nicht ausdrücklich.

ARCHIV - Eine muslimische Schülerin sitzt am 23.06.2009 in einem Ganzkörper-Badeanzug (Burkini) am Rande eines Schwimmbeckens. Zwei muslimische Eltern aus Basel wehren sich vor dem Europäischen Mensch ...
In Genf werden sogenannte Burkinis verboten.Bild: DPA dpa

Das neue Gesetz sieht vor, dass in Schwimmbecken ausschliesslich ein- oder zweiteilige Badeanzüge erlaubt sind, deren maximale Länge bis über die Knie reicht und die die Arme frei lassen. Damit werden Burkinis de facto ausgeschlossen, so wie es ein Gesetzesentwurf der SVP vorsah, der diese Kleidung unter Strafe stellen sollte. (dab/sda)

Mehr zum Thema Islam:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweizer Börse setzt Sinkflug fort – seit Kriegsbeginn minus 11 Prozent
Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Donnerstag deutlich bergab gegangen. Es zeigt sich laut Händlern immer mehr, dass die Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten wesentlich dramatischer seien als anfangs erwartet.
Zur Story