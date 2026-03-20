Die Ski-Freestylerin Giulia Tanno belegte beim Big Air im französischen Tignes den 3. Rang. Für die 27-jährige Bündnerin war es im Weltcup in dieser Disziplin der neunte Podestplatz, der erste seit Januar 2021. Der Sieg in Tignes ging an Naomi Urness. Die Kanadierin setzte sich knapp vor der Finnin Anni Karava durch.
Bei den Männern ging der Final ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Es siegte der Norweger Tormod Frostad. (riz/sda)
Bei den Männern ging der Final ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Es siegte der Norweger Tormod Frostad. (riz/sda)