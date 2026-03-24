Die Houston Rockets belohnen sich in der NBA für eine Aufholjagd nicht. Das Team mit Clint Capela verliert bei den Chicago Bulls 124:132.
Die Partie in Chicago schien früh entschieden. Die Bulls überrollten die Rockets vorerst regelrecht. Im zweiten Viertel wiesen sie bis zu 22 Punkte Vorsprung aus. Doch die Gäste aus Texas kämpften sich zurück - und gingen im vierten Abschnitt zwischenzeitlich sogar in Führung. Doch auch die Bulls hatten eine Antwort parat und sorgten in den letzten 80 Sekunden für die siegbringende Differenz. (abu/sda)
Die Partie in Chicago schien früh entschieden. Die Bulls überrollten die Rockets vorerst regelrecht. Im zweiten Viertel wiesen sie bis zu 22 Punkte Vorsprung aus. Doch die Gäste aus Texas kämpften sich zurück - und gingen im vierten Abschnitt zwischenzeitlich sogar in Führung. Doch auch die Bulls hatten eine Antwort parat und sorgten in den letzten 80 Sekunden für die siegbringende Differenz. (abu/sda)