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Sportnews-Ticker: Bencic überrennt Anisimova und steht im Viertelfinal

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Bencic überrennt Anisimova und steht im Viertelfinal +++ Rockets-Aufholjagd nicht belohnt

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
24.03.2026, 06:2624.03.2026, 06:26
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Unbelohnte Aufholjagd der Rockets
Die Houston Rockets belohnen sich in der NBA für eine Aufholjagd nicht. Das Team mit Clint Capela verliert bei den Chicago Bulls 124:132.

Die Partie in Chicago schien früh entschieden. Die Bulls überrollten die Rockets vorerst regelrecht. Im zweiten Viertel wiesen sie bis zu 22 Punkte Vorsprung aus. Doch die Gäste aus Texas kämpften sich zurück - und gingen im vierten Abschnitt zwischenzeitlich sogar in Führung. Doch auch die Bulls hatten eine Antwort parat und sorgten in den letzten 80 Sekunden für die siegbringende Differenz. (abu/sda)
Belinda Bencic überrennt Amanda Anisimova
Belinda Bencic stürmt beim WTA-1000-Turnier in Miami in die Viertelfinals. Die Ostschweizerin fegt die Amerikanerin Amanda Anisimova 6:2, 6:2 vom Platz. Lediglich 78 Minuten benötigte Bencic, die Nummer 12 der Welt, für den dritten Sieg im fünften Vergleich mit Anisimova, der Nummer 6 der Welt.

Viertelfinal-Gegnerin in der Nacht auf Freitag ist eine weitere Amerikanerin, Coco Gauff. Gegen die Nummer 4 der Weltrangliste hat Bencic von den bisherigen sechs Duellen zwei für sich entschieden. (abu/sda)
Gremaud verzichtet auf Silvaplana
Mathilde Gremaud wird am Heim-Weltcup in Silvaplana nicht an den Start gehen. Die Doppel-Olympiasiegerin (2022 in Peking und 2026 in Mailand-Cortina) laboriert immer noch an der Verletzung, die sie sich an den Winterspielen in der Big-Air-Konkurrenz zugezogen hat, wie Swiss-Ski mitteilt.

Die 26-jährige Freiburgerin kriegt die Rückenprobleme zwar langsam in den Griff, will aber am Saisonende nichts mehr riskieren und den Fokus auf die vollständige Regeneration verlegen. Im Engadin gewann Gremaud vor einem Jahr ihren zweiten WM-Titel im Slopestyle. (nih/sda)

«Waren frustriert vom knappen Slopestyle-Sieg»: Mathilde Gremaud erklärt heftigen Sturz
Fans begehen Sachbeschädigungen nach FC Luzern-Match
Nach dem Fussballspiel zwischen dem FC Luzern und Lausanne-Sport ist es am Sonntag zu Sachbeschädigungen durch Anhänger beider Klubs gekommen. «Zwangsmittel» mussten keine eingesetzt werden, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Fans beider Teams beschädigten am Sonntag unter anderem Mauern und einen stehenden Zug im Gebiet der Neustadtbrücke, wie es im Communiqué der Luzerner Polizei hiess. In den Extrabussen auf der Rückfahrt zum Bahnhof seien Sitze zerstört und Sprayereien begangen worden. In der Robert-Zünd-Strasse kam es zudem zu Provokationen. Dabei zündeten die Fans von Lausanne-Sport eine Knallpetarde.

Die Luzerner Polizei trennte die beiden Fanlager, wie es weiter hiess. Bei der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) wurden nach den Vorfällen Massnahmen «gemäss dem Kaskadenmodell» beantragt, wie es weiter hiess. (nih/sda)
Lehmann und Schertenleib treffen
Alisha Lehmann war erstmals für ihren neuen Klub Leicester City erfolgreich. Die 27-Jährige brachte ihr Team gegen Aston Villa in der 38. Minute in Führung. Am Ende brachte Lehmanns Premieren-Tor dem Tabellenschlusslicht nichts ein. Die Gäste aus Birmingham, bei denen Noelle Maritz wie gewohnt durchspielte, drehten die Partie und und fügten Leicester die sechste Niederlage in Folge zu. Fünf Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand des Klubs aus den East Midlands auf den rettenden 11. Platz drei Punkte.


Sydney Schertenleib traf beim 7:1-Sieg des unangefochtenen Tabellenführers FC Barcelona gegen Athletic Bilbao in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 4:0. Für die 19-Jährige was es der fünfte Treffer in der laufenden Meisterschaft. (nih/sda)
Alcaraz scheitert an Korda
Carlos Alcaraz scheidet beim ATP-1000-Turnier in Miami bereits in der 3. Runde aus. Der Weltranglistenerste aus Spanien verliert gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda 3:6, 7:5, 4:6.

Alcaraz, der im Januar das Australian Open gewonnen hatte, wurde vom Weltranglisten-36. überrascht, gegen den er zuvor nur einmal in fünf Duellen verloren hatte. Trotz der Niederlage bleibt seine Position an der Spitze der Weltrangliste ungefährdet, selbst wenn Verfolger Jannik Sinner das Turnier gewinnen sollte. (abu/sda)
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